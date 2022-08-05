05 августа 2022

На свердловской трассе легковушка влетела в фуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в фуру Фото:

ДТП произошло на свердловской трассе под Сысертью, Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От полученных травм 26-летний водитель легковушки скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу.

«ДТП произошло в 20:37 на подъезде к Нефтебазе на 4 километре. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scania. Мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, пытался уйти вправо от столкновения, но Hyundai залетел прямо под него», — рассказал дежурный ГИБДД.

Водитель фуры двигался из Ижевска в сторону Челябинска. По словам полицейского водитель Scania имеет 37-летний водительский стаж, семь лет из которого — стаж управления большегрузами.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень фура влетела в легковушку, в результате чего погибли два человека. Также агентство рассказывало, что в Свердловской области фура слетела с трассы из-за взрыва колеса.

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ДТП произошло на свердловской трассе под Сысертью, Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От полученных травм 26-летний водитель легковушки скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло в 20:37 на подъезде к Нефтебазе на 4 километре. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scania. Мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, пытался уйти вправо от столкновения, но Hyundai залетел прямо под него», — рассказал дежурный ГИБДД. Водитель фуры двигался из Ижевска в сторону Челябинска. По словам полицейского водитель Scania имеет 37-летний водительский стаж, семь лет из которого — стаж управления большегрузами. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень фура влетела в легковушку, в результате чего погибли два человека. Также агентство рассказывало, что в Свердловской области фура слетела с трассы из-за взрыва колеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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