На свердловской трассе легковушка влетела в фуру. Фото

06 августа 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Водитель легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в фуру Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу ДТП произошло на свердловской трассе под Сысертью, Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От полученных травм 26-летний водитель легковушки скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло в 20:37 на подъезде к Нефтебазе на 4 километре. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scania. Мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, пытался уйти вправо от столкновения, но Hyundai залетел прямо под него», — рассказал дежурный ГИБДД. Водитель фуры двигался из Ижевска в сторону Челябинска. По словам полицейского водитель Scania имеет 37-летний водительский стаж, семь лет из которого — стаж управления большегрузами. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень фура влетела в легковушку, в результате чего погибли два человека. Также агентство рассказывало, что в Свердловской области фура слетела с трассы из-за взрыва колеса. Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу

ДТП произошло на свердловской трассе под Сысертью, Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От полученных травм 26-летний водитель легковушки скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу. «ДТП произошло в 20:37 на подъезде к Нефтебазе на 4 километре. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scania. Мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, пытался уйти вправо от столкновения, но Hyundai залетел прямо под него», — рассказал дежурный ГИБДД. Водитель фуры двигался из Ижевска в сторону Челябинска. По словам полицейского водитель Scania имеет 37-летний водительский стаж, семь лет из которого — стаж управления большегрузами. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень фура влетела в легковушку, в результате чего погибли два человека. Также агентство рассказывало, что в Свердловской области фура слетела с трассы из-за взрыва колеса.