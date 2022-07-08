В Свердловской области фура слетела с трассы из-за взрыва колеса. Фото 09 июля 2022 в 18:19 Размер текста - 17 + Причиной того, что фура слетела с трассы, стало лопнувшее колесо Фото: УГИБДД по Свердловской области Причиной ДТП с участием большегруза возле Нижнего Тагила (Свердловская область) стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и слетел с трассы, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «54-летний водитель осуществлял поездку из Екатеринбурга в Серов, перевозил сухую молочную детскую смесь. Во время движения у водителя произошел взрыв переднего колеса, в результате чего он не смог справиться с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего большегруз опрокинулся», — рассказывают в ГИБДД. Мужчина оказался зажатым в кабине, потребовалась помощь спасателей. Врачи установили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, ушибы лба и левого уха. Стаж вождения мужчины составляет 35 лет. В этом году его шесть раз привлекали за нарушение ПДД. Сотрудники технадзора ГИБДД выяснили, что у грузовика были технические неисправности, а протектор шин изношен. За это на водителя составят административный материал. Авария с участием фуры произошла сегодня в 12:30 на 141-м километре дороги Екатеринбург — Серов. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Причиной ДТП с участием большегруза возле Нижнего Тагила (Свердловская область) стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и слетел с трассы, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «54-летний водитель осуществлял поездку из Екатеринбурга в Серов, перевозил сухую молочную детскую смесь. Во время движения у водителя произошел взрыв переднего колеса, в результате чего он не смог справиться с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего большегруз опрокинулся», — рассказывают в ГИБДД. Мужчина оказался зажатым в кабине, потребовалась помощь спасателей. Врачи установили, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, ушибы лба и левого уха. Стаж вождения мужчины составляет 35 лет. В этом году его шесть раз привлекали за нарушение ПДД. Сотрудники технадзора ГИБДД выяснили, что у грузовика были технические неисправности, а протектор шин изношен. За это на водителя составят административный материал. Авария с участием фуры произошла сегодня в 12:30 на 141-м километре дороги Екатеринбург — Серов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям