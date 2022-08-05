Михаил Скоков приехал в Еманжелинск, чтобы представить нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу отдела МВД России по Еманжелинскому району нового руководителя. Им стал подполковник Максим Барбашин, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.

«Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что Максим Барбашин обладает профессиональными знаниями и достаточным опытом работы, он имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников еманжелинского отдела внутренних дел. Затем Михаил Скоков и глава района Евгений Светлов обсудили вопросы профилактики преступности в муниципалитете», — рассказали в пресс-службе.

По словам Михаила Скокова, основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью и немедленное реагирование на все обращения граждан. Такие задачи он поставил перед новым руководителем ОМВД.

Максим Барбашин в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска УВД по Златоустовскому городскому округу. С 2018 года был начальником отдела уголовного розыска ОМВД Миасса, затем замначальника полиции и начальником полиции ОМВД по Златоусту.