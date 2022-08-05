05 августа 2022

Генерал МВД назначил начальника полиции в челябинском районе. Фото

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков приехал в Еманжелинск, чтобы представить нового руководителя Фото:
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Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу отдела МВД России по Еманжелинскому району нового руководителя. Им стал подполковник Максим Барбашин, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.

«Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что Максим Барбашин обладает профессиональными знаниями и достаточным опытом работы, он имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников еманжелинского отдела внутренних дел. Затем Михаил Скоков и глава района Евгений Светлов обсудили вопросы профилактики преступности в муниципалитете», — рассказали в пресс-службе.

По словам Михаила Скокова, основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью и немедленное реагирование на все обращения граждан. Такие задачи он поставил перед новым руководителем ОМВД.

Максим Барбашин в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска УВД по Златоустовскому городскому округу. С 2018 года был начальником отдела уголовного розыска ОМВД Миасса, затем замначальника полиции и начальником полиции ОМВД по Златоусту.

Новым начальником ОМВД стал Максим Барбашин

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу отдела МВД России по Еманжелинскому району нового руководителя. Им стал подполковник Максим Барбашин, сообщает пресс-служба полицейского главка региона. «Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что Максим Барбашин обладает профессиональными знаниями и достаточным опытом работы, он имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников еманжелинского отдела внутренних дел. Затем Михаил Скоков и глава района Евгений Светлов обсудили вопросы профилактики преступности в муниципалитете», — рассказали в пресс-службе. По словам Михаила Скокова, основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью и немедленное реагирование на все обращения граждан. Такие задачи он поставил перед новым руководителем ОМВД. Максим Барбашин в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска УВД по Златоустовскому городскому округу. С 2018 года был начальником отдела уголовного розыска ОМВД Миасса, затем замначальника полиции и начальником полиции ОМВД по Златоусту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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