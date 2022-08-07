В Челябинске до осени прочистят все ливневки

Расчистку надо провести до сезона дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовать прочистить все ливневые канализации до осени, начала сезона дождей. Это распоряжение глава города озвучила 8 августа на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«По-прежнему поступают обращения от граждан по поводу неработающих ливневок по улице Каслинской, проспекту Победы, Комсомольскому проспекту, улице Гагарина, где остановка „Дом обуви“. Впереди осень, будут дожди, поэтому наша с вами задача в августе это закончить» — заявила мэр.

Ранее из 23 проблемных мест в Челябинске, затапливаемых из-за дождей, были устранены недостатки на одиннадцати точках с ливневой канализацией. Предстоит отремонтировать ливневки еще на 12 объектах.