07 августа 2022
06 августа 2022

В Челябинске до осени прочистят все ливневки

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, вода, автомобиль, автомобильное движение, ливень, потоп, дождь
Расчистку надо провести до сезона дождей Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовать прочистить все ливневые канализации до осени, начала сезона дождей. Это распоряжение глава города озвучила 8 августа на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«По-прежнему поступают обращения от граждан по поводу неработающих ливневок по улице Каслинской, проспекту Победы, Комсомольскому проспекту, улице Гагарина, где остановка „Дом обуви“. Впереди осень, будут дожди, поэтому наша с вами задача в августе это закончить» — заявила мэр.

Ранее из 23 проблемных мест в Челябинске, затапливаемых из-за дождей, были устранены недостатки на одиннадцати точках с ливневой канализацией. Предстоит отремонтировать ливневки еще на 12 объектах.

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Мэр Челябинска Наталья Котова потребовать прочистить все ливневые канализации до осени, начала сезона дождей. Это распоряжение глава города озвучила 8 августа на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU. «По-прежнему поступают обращения от граждан по поводу неработающих ливневок по улице Каслинской, проспекту Победы, Комсомольскому проспекту, улице Гагарина, где остановка „Дом обуви“. Впереди осень, будут дожди, поэтому наша с вами задача в августе это закончить» — заявила мэр. Ранее из 23 проблемных мест в Челябинске, затапливаемых из-за дождей, были устранены недостатки на одиннадцати точках с ливневой канализацией. Предстоит отремонтировать ливневки еще на 12 объектах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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