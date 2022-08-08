Свердловские власти опровергли, что отобрали детей у «Семьи года»

Рыбниковы из поселка Шаля получили свой титул в 2019-м от областной администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти опровергли информацию о том, что у «Семьи года» забрали четверых детей из-за кошмарных условий проживания. Речь идет о семье Рыбниковых из поселка Шаля. Об этом URA.RU сообщили в минсоцполитики региона.

«Семья никогда не жила в антисанитарных условиях и не имела других нарушений, которые бы позволяли считать ее неблагополучной. На данный момент дети остаются в семье и в связи со сложной жизненной ситуацией, связанной со взаимоотношениями между родителями, официально проживают с отцом. Специалисты управления соцполитики до разрешения конфликта между родителями предложили им отправить детей в социальный центр, где они смогут жить и посещать занятия вместе с другими детьми. Но подчеркнем, вопрос об изъятии детей из семьи не стоит», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Новолялинского района Свердловской области проверит семью из поселка Павда, в которой живут шестеро приемных детей. По словам сбежавшей из дома девушки, мать Инга постоянно издевается над детьми, избивая их и заставляя их бить и жестоко унижать друг друга.