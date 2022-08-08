Свердловские власти опровергли, что отобрали детей у «Семьи года»

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, младенец, новорожденный, пинетки, детская книга, воспитание детей
Рыбниковы из поселка Шаля получили свой титул в 2019-м от областной администрации Фото:

Свердловские власти опровергли информацию о том, что у «Семьи года» забрали четверых детей из-за кошмарных условий проживания. Речь идет о семье Рыбниковых из поселка Шаля. Об этом URA.RU сообщили в минсоцполитики региона.

«Семья никогда не жила в антисанитарных условиях и не имела других нарушений, которые бы позволяли считать ее неблагополучной. На данный момент дети остаются в семье и в связи со сложной жизненной ситуацией, связанной со взаимоотношениями между родителями, официально проживают с отцом. Специалисты управления соцполитики до разрешения конфликта между родителями предложили им отправить детей в социальный центр, где они смогут жить и посещать занятия вместе с другими детьми. Но подчеркнем, вопрос об изъятии детей из семьи не стоит», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Новолялинского района Свердловской области проверит семью из поселка Павда, в которой живут шестеро приемных детей. По словам сбежавшей из дома девушки, мать Инга постоянно издевается над детьми, избивая их и заставляя их бить и жестоко унижать друг друга.

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Свердловские власти опровергли информацию о том, что у «Семьи года» забрали четверых детей из-за кошмарных условий проживания. Речь идет о семье Рыбниковых из поселка Шаля. Об этом URA.RU сообщили в минсоцполитики региона. «Семья никогда не жила в антисанитарных условиях и не имела других нарушений, которые бы позволяли считать ее неблагополучной. На данный момент дети остаются в семье и в связи со сложной жизненной ситуацией, связанной со взаимоотношениями между родителями, официально проживают с отцом. Специалисты управления соцполитики до разрешения конфликта между родителями предложили им отправить детей в социальный центр, где они смогут жить и посещать занятия вместе с другими детьми. Но подчеркнем, вопрос об изъятии детей из семьи не стоит», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Новолялинского района Свердловской области проверит семью из поселка Павда, в которой живут шестеро приемных детей. По словам сбежавшей из дома девушки, мать Инга постоянно издевается над детьми, избивая их и заставляя их бить и жестоко унижать друг друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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