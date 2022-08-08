Пермяков напугал аттракцион в Парке Горького. Фото

09 августа 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Пермяк снял фото и объяснил, что его именно напугало Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителя Перми напугала конструкция аттракциона в Парке Горького. Он обратил внимание, что горки, по которым ездят вагончики на высоте, ничем не закреплены, а просто стоят на подставках. Свое возмущение вместе с фотографиями пермяк выложил в группу «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Гуляли с семьей в Горьковском саду. И пока мои катались на аттракционе — решил осмотреть данную конструкцию. Деревянные, блин, опоры у несущей стойки. Сама опора стоит на трех деревянных дощечках. И где тут безопасность? Все, как обычно, держится на „авось“», — написал автор поста. На фотографиях изображен аттракцион «Семейный экспресс». Он предназначен для развлечения детей с десяти лет и взрослых. Дети с трех до десяти лет допускаются только в сопровождении взрослых. На фотографии видно, что часть аттракциона действительно стоит на трех подставках. Кто-то из подписчиков предположил, что на фото изображена лишь лестница, ведущая к аттракциону. Но ниже в комментарий выложили видео, на котором видно, что эта часть держит не лестницу, а верхний ярус рельс. В комментариях разгорелись споры. Кто-то утверждает, что аттракционы вообще небезопасны для людей. Другие — что автору писать нужно не в интернет, а в надзорные органы. Третьи пишут, что так и должно быть, и это сделано специально, чтобы заглушить вибрацию и уберечь асфальт от разрушения. В одном из последних комментариев подписчик отметил, что если опоры аттракциона намертво забетонировать, то начнут лопаться сварные швы. Именно поэтому конструкция стоит на подушках. Но контроль за состоянием подушек должен быть постоянным. Кстати, на официальном сайте парка Горького выложена фотография аттракциона именно с такой конструкцией. На фото видно, что вторая сторона закреплена значительно сильнее, и, скорее всего так и должно быть. URA.RU отправил запрос в Парк Горького. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что аттракционы, построенные в новом мегапарке Магнитогорска, начали разваливаться. Хотя с момента открытия не прошло и месяца. На таких подставках держится аттракцион «Подслушано Пермь» / vk.com А это верхняя часть конструкции. Здесь видно, что она держит рельсы «Подслушано Пермь» / vk.com А здесь аттракцион показан полностью. На фотографии видно, что вторая сторона закреплена серьезнее, и уже не складывается впечатления, что аттракцион опасен сайт Парка Горького Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Перми напугала конструкция аттракциона в Парке Горького. Он обратил внимание, что горки, по которым ездят вагончики на высоте, ничем не закреплены, а просто стоят на подставках. Свое возмущение вместе с фотографиями пермяк выложил в группу «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Гуляли с семьей в Горьковском саду. И пока мои катались на аттракционе — решил осмотреть данную конструкцию. Деревянные, блин, опоры у несущей стойки. Сама опора стоит на трех деревянных дощечках. И где тут безопасность? Все, как обычно, держится на „авось“», — написал автор поста. На фотографиях изображен аттракцион «Семейный экспресс». Он предназначен для развлечения детей с десяти лет и взрослых. Дети с трех до десяти лет допускаются только в сопровождении взрослых. На фотографии видно, что часть аттракциона действительно стоит на трех подставках. Кто-то из подписчиков предположил, что на фото изображена лишь лестница, ведущая к аттракциону. Но ниже в комментарий выложили видео, на котором видно, что эта часть держит не лестницу, а верхний ярус рельс. В комментариях разгорелись споры. Кто-то утверждает, что аттракционы вообще небезопасны для людей. Другие — что автору писать нужно не в интернет, а в надзорные органы. Третьи пишут, что так и должно быть, и это сделано специально, чтобы заглушить вибрацию и уберечь асфальт от разрушения. В одном из последних комментариев подписчик отметил, что если опоры аттракциона намертво забетонировать, то начнут лопаться сварные швы. Именно поэтому конструкция стоит на подушках. Но контроль за состоянием подушек должен быть постоянным. Кстати, на официальном сайте парка Горького выложена фотография аттракциона именно с такой конструкцией. На фото видно, что вторая сторона закреплена значительно сильнее, и, скорее всего так и должно быть. URA.RU отправил запрос в Парк Горького. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что аттракционы, построенные в новом мегапарке Магнитогорска, начали разваливаться. Хотя с момента открытия не прошло и месяца.