09 августа 2022

РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, сообщает источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак с украинской стороны на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в постпредстве РФ во всемирной организации. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива.

«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал источник, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.

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Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак с украинской стороны на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в постпредстве РФ во всемирной организации. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. «Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал источник, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские бойцы начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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