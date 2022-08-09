РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

10 августа 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, сообщает источник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак с украинской стороны на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в постпредстве РФ во всемирной организации. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. «Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал источник, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские бойцы начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.

Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак с украинской стороны на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в постпредстве РФ во всемирной организации. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. «Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал источник, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские бойцы начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.