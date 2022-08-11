Самолет Al Masria торжественно встретили в аэропорту Колцово Фото: URA.RU

В аэропорту Кольцово впервые приземлился самолет авиакомпании Al Masria, которая будет осуществлять перевозки из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Самолет Al Masria сообщением Шарм Эль Шейх — Екатеринбург впервые приземлился в аэропорту Кольцово», — сообщил корреспондент. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.

Ранее URA.RU сообщало, что из аэропорта Кольцово отправился рейс в Хургаду (Египет). Перевозкой занялась авиакомпания iFly. Самолеты будут вмещать около 400 пассажиров.