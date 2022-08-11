Египетская авиакомпания впервые открыла полеты из Кольцово. Видео

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Самолет Al Masria торжественно встретили в аэропорту Колцово Фото:

В аэропорту Кольцово впервые приземлился самолет авиакомпании Al Masria, которая будет осуществлять перевозки из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Самолет Al Masria сообщением Шарм Эль Шейх — Екатеринбург впервые приземлился в аэропорту Кольцово», — сообщил корреспондент. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.

Ранее URA.RU сообщало, что из аэропорта Кольцово отправился рейс в Хургаду (Египет). Перевозкой занялась авиакомпания iFly. Самолеты будут вмещать около 400 пассажиров.

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В аэропорту Кольцово впервые приземлился самолет авиакомпании Al Masria, которая будет осуществлять перевозки из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Самолет Al Masria сообщением Шарм Эль Шейх — Екатеринбург впервые приземлился в аэропорту Кольцово», — сообщил корреспондент. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов. Ранее URA.RU сообщало, что из аэропорта Кольцово отправился рейс в Хургаду (Египет). Перевозкой занялась авиакомпания iFly. Самолеты будут вмещать около 400 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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