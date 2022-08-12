Мужчина 27 июля ушел из дома в неизвестном направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске Тюменской области пропал 35-летний мужчина. Он ушел из дома 27 июля и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек. Ламбин Олег Игоревич 1988 года рождения. 27 июля 2022 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз мужчину видели в черном спортивном костюме, темной кепке и черных кроссовках. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-904-888-74-38.