12 августа 2022

В Тюменской области третью неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

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Мужчина 27 июля ушел из дома в неизвестном направлении Фото:

В Тобольске Тюменской области пропал 35-летний мужчина. Он ушел из дома 27 июля и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек. Ламбин Олег Игоревич 1988 года рождения. 27 июля 2022 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз мужчину видели в черном спортивном костюме, темной кепке и черных кроссовках. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-904-888-74-38.

Фото:

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В Тобольске Тюменской области пропал 35-летний мужчина. Он ушел из дома 27 июля и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Феникс» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал человек. Ламбин Олег Игоревич 1988 года рождения. 27 июля 2022 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. Последний раз мужчину видели в черном спортивном костюме, темной кепке и черных кроссовках. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами поискового отряда по телефону 8-904-888-74-38.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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