На месте работало несколько пожарных машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске произошел пожар в торговом центре «Диско». Эвакуированы десять человек, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

«Вечером 13 августа поступило сообщение о пожаре в ТЦ „Диско“ на улице Артиллерийская. По прибытии происходило горение облицовки стены фасада здания. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек», — рассказали в пресс-центре.

Площадь пожара составила около 20 кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Из небольшого торгового центра эвакуировались 10 человек ГУ МЧС по Челябинской области