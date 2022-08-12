На месте работало несколько пожарных машин
В Челябинске произошел пожар в торговом центре «Диско». Эвакуированы десять человек, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
«Вечером 13 августа поступило сообщение о пожаре в ТЦ „Диско“ на улице Артиллерийская. По прибытии происходило горение облицовки стены фасада здания. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек», — рассказали в пресс-центре.
Площадь пожара составила около 20 кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Из небольшого торгового центра эвакуировались 10 человек
Помощь медиков никому не потребовалась
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