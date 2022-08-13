Челябинец лишился 3 миллионов рублей, накопленных на квартиру

Мужчина много лет копил на покупку недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска перевел 3,2 миллиона рублей мошенникам, которые представились службой безопасности банка. По данным источника URA.RU, мужчина копил эти деньги много лет для приобретения квартиры.

«В дежурную часть отдела полиции „Советский“ УМВД России по г. Челябинску обратился челябинец, 1969 года рождения, и рассказал, что лжесотрудники банка похитили у него все накопления. Потерпевшему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, проинформировал о подозрительных действиях со счетом, на котором хранятся его сбережения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники убедили челябинца перевести деньги на «безопасные» счета. Мужчину напугали, что он лишится многолетних накоплений, поэтому он лично предоставил мошенникам коды доступов к личным кабинетам и затем под диктовку произвел более 15 траншей на счета иностранных банков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (Мошенничество). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправному деянию», — добавили в пресс-службе ведомства.

По данным источника URA.RU, мужчина много лет копил деньги на покупку квартиры. В Челябинской области только два крупных банка имеют ресурсы для обучения по чек-листу, отсекающие подобные попытки мошенничества. При этом раскрываемость таких преступлений стремится к нулю, так как злоумышленники используют иностранные телефонные номера и банковские счета.