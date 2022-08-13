В Челябинской области ночные температуры упадут до 2 градусов

Некоторым домашним питомцам потребуются пледы Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В ночь на 15 августа в Челябинской области температура может упасть до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 15 августа, ожидается +7,+12, в горах и низинах до +2. Днем +21,+26, переменная облачность, без существенных осадков», — уточнили метеорологи.

В Челябинске днем +22+24, ночью +9+11 градусов. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду.

Ранее экстренные службы предупреждали о шквальном ветре и похолодании до 4 градусов тепла. Синоптики заверяют, что похолодание будет временным, и в регион вернется летняя погода.