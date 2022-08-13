13 августа 2022
12 августа 2022

В Челябинской области ночные температуры упадут до 2 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Некоторым домашним питомцам потребуются пледы Фото:

В ночь на 15 августа в Челябинской области температура может упасть до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 15 августа, ожидается +7,+12, в горах и низинах до +2. Днем +21,+26, переменная облачность, без существенных осадков», — уточнили метеорологи.

В Челябинске днем +22+24, ночью +9+11 градусов. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду.

Ранее экстренные службы предупреждали о шквальном ветре и похолодании до 4 градусов тепла. Синоптики заверяют, что похолодание будет временным, и в регион вернется летняя погода.

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В ночь на 15 августа в Челябинской области температура может упасть до 2 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 15 августа, ожидается +7,+12, в горах и низинах до +2. Днем +21,+26, переменная облачность, без существенных осадков», — уточнили метеорологи. В Челябинске днем +22+24, ночью +9+11 градусов. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Ранее экстренные службы предупреждали о шквальном ветре и похолодании до 4 градусов тепла. Синоптики заверяют, что похолодание будет временным, и в регион вернется летняя погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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