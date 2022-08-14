В суде оглашают приговор по одному из дел в отношении бывшего главы областного МЧС Олега Рожкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

А Курганской городском суде началось оглашение приговора бывшему начальнику областного МЧС Олегу Рожкову, которого обвиняют в коррупционных преступлениях. Один из эпизодов — приемка некачественной техники — роботов на 56 млн рублей. О ходе заседания передает корреспондент URA.RU.

«Началось оглашение приговора в отношении Олега Рожкова. В зале суда помимо подсудимого и адвоката присутствует сын Илья Рожков», — передает корреспондент.

Уголовное преследование Олега Рожкова началось в марте 2020 года. Областное СУ СК возбудило дело по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвиняли по ряду коррупционных преступлений. По версии следствия, Рожков подписал акты о приемке некачественной техники — роботов на 56 мл рублей, за счет бюджета купил дорогой телефон, использовал снегоходы и квадроциклы ведомства в личных целях.

Гособвинитель — прокурор Алексей Киселев просил суд приговорить бывшего руководителя ГУ МЧС по Курганской области к семи годам лишения свободы, лишить его звания полковника и госнаграды. Ранее, выступая в суде с последним словом, Рожков рассказал, как в свое время отказался от новой служебной машины и генеральских погон. Этим он объяснил отсутствие в своих действиях корыстных целей. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов.

Ранее URA.RU сообщало, что за приемку некачественных роботов для МЧС к пяти годам колонии был приговорен Вячеслав Филимонов. Именно его завод изготовил технику, которая была признана некачественной. Согласно решению суда, Филимонов также должен возместить ущерб — более 56 млн рублей. Суд пришел к выводу, что Филимонов совершил мошенничество в отношении МЧС России, поскольку путем обмана «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию».

Бывший глава регионального МЧС Олег Рожков не признает вину Фото: Никиты Телиженко