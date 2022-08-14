В Челябинске спрос на квартиры снизился на 70%

Собственники квартир снижают цены на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске спрос на квартиры в августе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 70%. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В августе 2022 года в сравнении с августом 2021 зафиксировано падение спроса на вторичную недвижимость, количество звонков сократилось на 60-70%. Собственники квартир вынуждены снижать цены, в среднем на 10%, и такая тенденция сохранится до осени», — поделилась Кушнова.

Риелтор уверена, что падение спроса на вторичную недвижимость в Челябинске было спровоцировано не только сезоном отпусков, но и общей нестабильной ситуацией на рынке недвижимости. Государство с помощью госпрограмм в основном поддерживает новостройки. Кроме того, многие потенциальные покупатели на данный момент ждут снижения ключевой ставки до февральских 11,5%, а пока цены на недвижимость медленно, но, верно, снижаются.

Что касается цен на новостройки, тут также было зафиксировано снижение продаж. Эксперты «Циан. Аналитики» выяснили, что Челябинской области в июне было совершено 4 тысячи 508 сделок на рынке новостроек. Это по сравнению с январем ниже на 15%.

Ранее челябинские риелторы сообщили, когда стоит приобретать недвижимость в Челябинске. По мнению экспертов к ноябрю 2022 года стоимость квадратного метра на первичную недвижимость может снизиться еще на 20-25%. Сейчас на рынке новостроек достаточно много предложений, но в скором времени квартир, выставляемых на продажу, станет меньше в разы.