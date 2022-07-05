Во второй половине 2022 года жилье в Челябинске подешевеет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым лучшим временем для покупки жилья в Челябинске в 2022 году станет четвертый квартал. Об этом URA.RU рассказала риелтор, юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Вторая половина 2022 года — наиболее благоприятное время для долгосрочных инвестиций: покупательская способность снизилась, и застройщики будут вынуждены снижать цены на новостройки. К ноябрю стоимость квадратного метра на такое жилье может снизиться еще на 20-25%. В то же время, сейчас на рынке новостроек достаточно хороших предложений, но в скором времени из-за падения спроса девелоперы будут вводить в эксплуатацию все меньше и меньше домов», — поделилась Кушнова.

По словам риелтора, подобную ситуацию челябинские риелторы наблюдали в 2014—2018 годах. Тогда многие застройщики снизили цены на квартиры в многоэтажках, в то же время объем предложений жилья на рынке недвижимости резко сократился. В итоге инвесторы, которые сумели быстро сориентироваться, приобрели лучшие квартиры по низким ценам.

Сейчас ситуация повторяется. По мнению экспертов, как только девелоперы увидят, что покупательская способность повысилась, скидочные и акционные программы сразу исчезнут, а цены на новостройки вновь выйдут на максимальный уровень.

Вторая половина 2022 года — наиболее благоприятное время для долгосрочных инвестиций

В Челябинске на продажу выставлено много квартир в новостройках на любой вкус, но количество предложений скоро сократится

Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска становится ниже по причине снижения покупательской способности и сокращения спроса на новостройки