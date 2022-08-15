Алексей Текслер оценил большое количество разработок миасского предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил усилия автозавода «Урал» из Миасса по созданию новых образцов техники, в частности, арктического автобуса. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона, на разработки получена господдержка в виде льготного займа Фонда развития промышленности в размере двух млрд рублей.

«Глава региона осмотрел перспективные инновационные разработки автозавода „Урал“ — ведущего производителя полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. Автозавод находится в стадии реализации сразу нескольких важных проектов, которым оказана финансовая поддержка. Совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ имени Баумана, автозавод разработал прототип перспективного арктического автобуса», — заявили URA.RU в региональном правительстве.

Одной из разработок является арктический вездеход «Урал-425702». Его прототип создали на базе серийного автомобиля «УРАЛ». Шины автомобиля имеют увеличенный диаметр. Также на машине установлены каркасно-панельная кабина и утепленный кузов-фургон увеличенной высоты, способный вместить до 28 пассажиров.

Использование на прототипе виброопор крепления кузова-фургона вкупе с оснащением прототипа пневматической подвеской и применением шин с низким внутренним давлением снижает уровень шума внутри кузова-фургона. Арктическому автобусу обеспечили плавный ход.

Каркасно-панельную кабину оборудовали двуслойным ветровым стеклом, независимым отопителем, кондиционером и электроподогревом зеркал. Также на автомобиле установили генератор мощностью в три киловатт-часа, зарядные USB-устройства, пучки проводов, электроподогрев топливной системы, термокейс аккумулятора. Это сделало автобус пригодным для использования в условиях Арктики.

Весной макет автобуса прошел испытания в Якутии Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Первый образец автобуса миасский завод создает за свой счет Фото: пресс-служба автозавода «Урал»