В Челябинской области резко испортится погода

В Челябинской области 12 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в некоторых районах прогнозируются грозы и порывистый ветер.
«12 мая по данным Гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются грозы, порывистый ветер. Госавтоинспекции напоминает: неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательными на дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.
В ведомстве обратились к водителям. Их попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, незамедлительно сообщать в оперативные службы по телефону 112, либо обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.
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