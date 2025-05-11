11 мая 2025

В Челябинской области резко испортится погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер
В Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер Фото:

В Челябинской области 12 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в некоторых районах прогнозируются грозы и порывистый ветер.

«12 мая по данным Гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются грозы, порывистый ветер. Госавтоинспекции напоминает: неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательными на дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

В ведомстве обратились к водителям. Их попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, незамедлительно сообщать в оперативные службы по телефону 112, либо обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 12 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в некоторых районах прогнозируются грозы и порывистый ветер. «12 мая по данным Гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются грозы, порывистый ветер. Госавтоинспекции напоминает: неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательными на дороге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. В ведомстве обратились к водителям. Их попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, незамедлительно сообщать в оперативные службы по телефону 112, либо обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...