В Магнитогорске начали отключать горячую воду

В Магнитогорске с 12 мая начали отключать горячую воду из-за опрессовок. Опрессовки продолжатся по графику в разных районах до конца июля.
"С 12 по 22 мая без воды останется левобережная часть Орджоникидзевского района. С 13 мая на 10 дней горячую воду отключат у части Ленинского района", — пишет сайт "Верстов.Инфо".
Проведение опрессовок в правобережной части Орджоникидзевского района запланировано на период с 27 мая по 6 июня. В Правобережном районе горячей воды не будет с 17 по 27 июня. Завершающий этап отключений намечен на июль: с 1 по 11 июля работы пройдут в поселке Железнодорожников, а с 14 по 24 июля – в поселках Брусковый и Березки. В Челябинске опрессовки стартуют с 20 мая.
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