В майские праздники челябинцы отдыхали в Казахстане, Турции и ОАЭ

В майские праздники жители Челябинской области предпочли отправиться за границу в Казахстан, Турцию и ОАЭ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», самым быстрорастущим интересом смог похвастаться Вьетнам.
«Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 13% больше челябинцев, чем в 2024-м. В топе у наших соотечественников — Казахстан и Турция», — уточнили собеседники URA.RU.
Изучили предпочтения совместно аналитики «МегаФона» и компании «Слетать.ру». Каждый третий челябинский турист отправился в Казахстан, каждый пятый в Турцию. В ОАЭ поехало отдыхать 7% путешественников. В пятерку также вошли Египет и Китай.
Специалисты отметили значительный рост интереса к странам Африки. Количество туристов, полетевших в Египет, увеличилось на 74%. Вьетнам нарастил спрос на туры в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Начали набирать популярность Китай (рост в 2,5 раза), Индонезия и Япония. На Мальдивы захотели отправиться в два раза больше туристов, чем прежде.
Согласно статистике «Слетать.ру», стоимость туров в Турцию в целом по России возросла на 10,8%. Отдохнуть в Египте теперь дороже на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. При этом туры в Таиланд подешевели на 10,2%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!