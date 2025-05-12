В майские праздники челябинцы отдыхали в Казахстане, Турции и ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдыхать в майские праздники поехавшие за границу челябинцы предпочли в Казахстане
Отдыхать в майские праздники поехавшие за границу челябинцы предпочли в Казахстане Фото:

В майские праздники жители Челябинской области предпочли отправиться за границу в Казахстан, Турцию и ОАЭ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», самым быстрорастущим интересом смог похвастаться Вьетнам.

«Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 13% больше челябинцев, чем в 2024-м. В топе у наших соотечественников — Казахстан и Турция», — уточнили собеседники URA.RU.

Изучили предпочтения совместно аналитики «МегаФона» и компании «Слетать.ру». Каждый третий челябинский турист отправился в Казахстан, каждый пятый в Турцию. В ОАЭ поехало отдыхать 7% путешественников. В пятерку также вошли Египет и Китай.

Специалисты отметили значительный рост интереса к странам Африки. Количество туристов, полетевших в Египет, увеличилось на 74%. Вьетнам нарастил спрос на туры в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Начали набирать популярность Китай (рост в 2,5 раза), Индонезия и Япония. На Мальдивы захотели отправиться в два раза больше туристов, чем прежде.

Согласно статистике «Слетать.ру», стоимость туров в Турцию в целом по России возросла на 10,8%. Отдохнуть в Египте теперь дороже на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. При этом туры в Таиланд подешевели на 10,2%.

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В майские праздники жители Челябинской области предпочли отправиться за границу в Казахстан, Турцию и ОАЭ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», самым быстрорастущим интересом смог похвастаться Вьетнам. «Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 13% больше челябинцев, чем в 2024-м. В топе у наших соотечественников — Казахстан и Турция», — уточнили собеседники URA.RU. Изучили предпочтения совместно аналитики «МегаФона» и компании «Слетать.ру». Каждый третий челябинский турист отправился в Казахстан, каждый пятый в Турцию. В ОАЭ поехало отдыхать 7% путешественников. В пятерку также вошли Египет и Китай. Специалисты отметили значительный рост интереса к странам Африки. Количество туристов, полетевших в Египет, увеличилось на 74%. Вьетнам нарастил спрос на туры в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Начали набирать популярность Китай (рост в 2,5 раза), Индонезия и Япония. На Мальдивы захотели отправиться в два раза больше туристов, чем прежде. Согласно статистике «Слетать.ру», стоимость туров в Турцию в целом по России возросла на 10,8%. Отдохнуть в Египте теперь дороже на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%. При этом туры в Таиланд подешевели на 10,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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