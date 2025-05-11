В Челябинске стартовала продажа билетов на финал Кубка Гагарина

Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на финал Кубка Гагарина. Первая игра в Челябинске пройдет 17 мая.
«Билеты в продаже. Финал Кубка Гагарина. Продажа на официальном сайте и на Яндекс Афише»- сообщили в пресс-службе клуба.
Там отметили, что приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 12 мая 10:00 до 14 мая 19:00. Общая продажа билетов начнется 12 мая 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу.
Финальная серия стартует 13 мая. Первый две игры пройдут в Ярославле. После серия переедет в Челябинск. Домашние встречи состоятся 17 и 19 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!