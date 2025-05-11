11 мая 2025

В Челябинске стартовала продажа билетов на финал Кубка Гагарина

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Болельщиков ждут на ледовой арене ХК «Трактор»
Болельщиков ждут на ледовой арене ХК «Трактор» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на финал Кубка Гагарина. Первая игра в Челябинске пройдет 17 мая.

«Билеты в продаже. Финал Кубка Гагарина. Продажа на официальном сайте и на Яндекс Афише»- сообщили в пресс-службе клуба.

Там отметили, что приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 12 мая 10:00 до 14 мая 19:00. Общая продажа билетов начнется 12 мая 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу.

Финальная серия стартует 13 мая. Первый две игры пройдут в Ярославле. После серия переедет в Челябинск. Домашние встречи состоятся 17 и 19 мая.

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Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на финал Кубка Гагарина. Первая игра в Челябинске пройдет 17 мая. «Билеты в продаже. Финал Кубка Гагарина. Продажа на официальном сайте и на Яндекс Афише»- сообщили в пресс-службе клуба. Там отметили, что приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 12 мая 10:00 до 14 мая 19:00. Общая продажа билетов начнется 12 мая 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу. Финальная серия стартует 13 мая. Первый две игры пройдут в Ярославле. После серия переедет в Челябинск. Домашние встречи состоятся 17 и 19 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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