В центре Челябинска произошло массовое ДТП. Фото

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Авария произошло 12 мая днем
Авария произошло 12 мая днем Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

«Оформлением ДТП занимаются комиссары», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Авария произошла на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова днем 12 мая. Столкнулись шесть машин, рассказали URA.RU очевидцы. 

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В Челябинске на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.  «Оформлением ДТП занимаются комиссары», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Авария произошла на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова днем 12 мая. Столкнулись шесть машин, рассказали URA.RU очевидцы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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