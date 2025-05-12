Авария произошло 12 мая днем
В Челябинске на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Оформлением ДТП занимаются комиссары», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. Авария произошла на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова днем 12 мая. Столкнулись шесть машин, рассказали URA.RU очевидцы.
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