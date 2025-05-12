В первом квартале 2025 года самым большим реализованным лотом ДОМ РФ оказалась территория бывших военных городков на АМЗ в Советском районе Челябинска. Общая площадь земель под новый микрорайон достигает 33,3 гектара. Договор был заключен с самарской кампанией «Глобал Вижн холдинг» по стартовой цене 189,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ РФ.
«Самым крупным лотом в первом квартале 2025 года стали участки общей площадью 33,3 гектара в Советском районе Челябинской области, переданные инвестору под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Строительный потенциал территории — не менее 190 тысяч квадратных метров жилья с сопутствующей инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе.
Ранее госкомпания ДОМ РФ получила запрос об изменении статуса участков под бывшими военными городками на АМЗ от правительства Челябинской области. После того, как запрос был одобрен в правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, земли были переданы ДОМ РФ.
Новый микрорайон планируется возвести на месте военных городков № 17 и № 34. Территория ограничена улицами Новосельской, Донбасской, Короленко, Блюхера и Корабельной. В целом в январе-марте 2025 года на торгах ДОМ РФ было реализовано более 132 гектара земли.
Также в пресс-службе отметили, что самым дорогим реализованным лотом госкорпорации в 2025 году стал исторический комплекс бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты», проданный компанией ДОМ РФ в феврале 2025 года за 1,14 миллиарда рублей.
При этом самым востребованным лотом ДОМ РФ в начале 2025 года стал участок 0,18 гектара в Сочи, на территории села Раздольное. К участию в торгах для его реализации были допущены 27 претендентов, а итоговая цена объекта достигла 81,6 миллиона рублей.
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