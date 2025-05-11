Тестовая обкатка челябинских троллейбусов в Нижнем Новгороде стартует в мае Фото: Пресс-служба «Синара — Транспортные Машины» © URA.RU

В мае в Нижнем Новгороде в тестовом режиме на два месяца запустят троллейбусы «Синара-6254», произведенные на площадке Челябинского завода городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ). Об этом URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.

«Тестовая обкатка техники в реальных условиях позволяет оценить ее функциональные возможности, а также совместимость с городской инфраструктурой и контактной сетью. Сегодня троллейбусы „Синара“ перевозят пассажиров в шести российских городах. Надеемся, что и жители Нижнего Новгорода оценят их комфорт», — отметил Таболин.

Результаты обкатки помогут определить, что нужно учесть в техзадании, чтобы троллейбусы оптимально выполняли функции в соответствии с потребностями конкретной транспортной системы. Для производителя — это возможность доработать характеристики колесного электротранспорта в будущем, добавил Таболин.

На улицы Нижнего Новгорода в мае выйдут троллейбусы «Синара-6254» с запасом автономного хода до 30 километров. Троллейбусы брендированы ко Дню Победы. Вместимость транспорта составляет 85 человек, включая 31 комфортабельное сиденье.

Внутри машины предусмотрены функции «антизажим», книлинг, климат-контроль, также присутствуют специальные функции для маломобильных пассажиров и многое другое. Кабина водителя — современное рабочее место с регулируемым сидением и системами помощи при вождении.

Машины «Синара-6254» уже перевозят пассажиров в Ярославле (пять), Миассе (десять), Калининграде (13), Екатеринбурге (50) и Санкт-Петербурге (20). В Челябинске троллейбусы запущены на пяти маршрутах и в месяц обслуживают порядка 1,3 миллиона пассажиров. Всего партия троллейбусов для Челябинска состоит из 168 единиц техники.

Выпускаемые в Челябинске троллейбусы с автономным ходом будут оснащены современной системой накопления энергии для движения без подключения к контактной сети, сообщил ранее URA.RU Таболин. Компания приступила к тестированию усовершенствованного комплекса батарей на одной из машин.