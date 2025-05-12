Челябинским пчеловодам назвали дни, когда нельзя выпускать пчел

Пчеловоды Челябинской области могут теперь заранее узнать дни, когда на поля нельзя выпускать пчел. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, фермерам будут доступны карты полей, которые обработают агрохимикатами.
«На интерактивной карте в режиме реального времени пчеловод может посмотреть, какие обработки пестицидами и агрохимикатами запланированы в ближайшее время на территории региона и всей страны. Фермер вовремя успеет изолировать пчел», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Портал заработал на базе информсистемы «Сатурн». Для удобства навигации сделаны фильтры, позволяющие выбрать интересующий район, период применения, класс опасности и другие параметры. Собеседники URA.RU отметили, что владельцы пчел обязаны информировать соседние хозяйства и сельские поселения о месте стоянки своих пасек.
В 2024 году в управление поступали жалобы на массовую гибель пчел, связанную с использованием пестицидов первого класса опасности, содержащих действующее вещество «Фипронил». Россельхознадзор настоятельно рекомендовал аграриям своевременно сообщать пчеловодам о планируемых обработках.
По закону, перед обработкой пестицидами население должны проинформировать за 5-10 дней до применения химикатов. В сообщении аграрии должны указывать границы обрабатываемых участков и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!