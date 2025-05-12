Челябинским пчеловодам назвали дни, когда нельзя выпускать пчел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пчеловоды заранее будут знать об обработках полей пестицидами
Пчеловоды заранее будут знать об обработках полей пестицидами Фото:

Пчеловоды Челябинской области могут теперь заранее узнать дни, когда на поля нельзя выпускать пчел. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, фермерам будут доступны карты полей, которые обработают агрохимикатами.

«На интерактивной карте в режиме реального времени пчеловод может посмотреть, какие обработки пестицидами и агрохимикатами запланированы в ближайшее время на территории региона и всей страны. Фермер вовремя успеет изолировать пчел», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Портал заработал на базе информсистемы «Сатурн». Для удобства навигации сделаны фильтры, позволяющие выбрать интересующий район, период применения, класс опасности и другие параметры. Собеседники URA.RU отметили, что владельцы пчел обязаны информировать соседние хозяйства и сельские поселения о месте стоянки своих пасек.

В 2024 году в управление поступали жалобы на массовую гибель пчел, связанную с использованием пестицидов первого класса опасности, содержащих действующее вещество «Фипронил». Россельхознадзор настоятельно рекомендовал аграриям своевременно сообщать пчеловодам о планируемых обработках.

По закону, перед обработкой пестицидами население должны проинформировать за 5-10 дней до применения химикатов. В сообщении аграрии должны указывать границы обрабатываемых участков и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пчеловоды Челябинской области могут теперь заранее узнать дни, когда на поля нельзя выпускать пчел. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, фермерам будут доступны карты полей, которые обработают агрохимикатами. «На интерактивной карте в режиме реального времени пчеловод может посмотреть, какие обработки пестицидами и агрохимикатами запланированы в ближайшее время на территории региона и всей страны. Фермер вовремя успеет изолировать пчел», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Портал заработал на базе информсистемы «Сатурн». Для удобства навигации сделаны фильтры, позволяющие выбрать интересующий район, период применения, класс опасности и другие параметры. Собеседники URA.RU отметили, что владельцы пчел обязаны информировать соседние хозяйства и сельские поселения о месте стоянки своих пасек. В 2024 году в управление поступали жалобы на массовую гибель пчел, связанную с использованием пестицидов первого класса опасности, содержащих действующее вещество «Фипронил». Россельхознадзор настоятельно рекомендовал аграриям своевременно сообщать пчеловодам о планируемых обработках. По закону, перед обработкой пестицидами население должны проинформировать за 5-10 дней до применения химикатов. В сообщении аграрии должны указывать границы обрабатываемых участков и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...