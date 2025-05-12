Экс-военком Озерска Владимир Пичугин, осужденный за взятки, погиб в зоне СВО. Скрин

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Владимира Пичугина похоронили 7 мая
Владимира Пичугина похоронили 7 мая Фото:

Бывший военком Озерска (Челябинская область), ушедший на СВО после получения 10-летнего срока за получение взяток, погиб на фронте. Информацию об этом опубликовал его сын в социальных сетях.

Пичугин-младший опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фото отца в парадном кителе. На фото в правом нижнем углу имеется черная лента. В комментариях мужчине выразили соболезнования.

Согласно информации группы «Подслушано в Озёрске», Пичугин погиб 1 мая при выполнении служебной задачи. Похороны состоялись 7 мая.

Пичугин отправился на СВО в октябре 2024 года, когда апелляция утвердила ему 10-лоетний срок за взятки. В суде удалось доказать, что военком брал деньги с жителей города. За это он «отмазывал» их от получения повесток в рамках частичной мобилизации.

Сотрудники УФСБ и военной контрразведки «взяли» Пичугина с поличным. Он возвращался со сделки с полными карманами денег.

Кроме приговора Пичугина лишили воинского звания «подполковник». Но в середине апреля суд кассационной инстанции вернул ему погоны.

Ранее уже ходили слухи о смерти экс-военкома. Но сын опровергал информацию.

Владимир Пичугин погиб в зоне СВО
Владимир Пичугин погиб в зоне СВО
Фото:

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Бывший военком Озерска (Челябинская область), ушедший на СВО после получения 10-летнего срока за получение взяток, погиб на фронте. Информацию об этом опубликовал его сын в социальных сетях. Пичугин-младший опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фото отца в парадном кителе. На фото в правом нижнем углу имеется черная лента. В комментариях мужчине выразили соболезнования. Согласно информации группы «Подслушано в Озёрске», Пичугин погиб 1 мая при выполнении служебной задачи. Похороны состоялись 7 мая. Пичугин отправился на СВО в октябре 2024 года, когда апелляция утвердила ему 10-лоетний срок за взятки. В суде удалось доказать, что военком брал деньги с жителей города. За это он «отмазывал» их от получения повесток в рамках частичной мобилизации. Сотрудники УФСБ и военной контрразведки «взяли» Пичугина с поличным. Он возвращался со сделки с полными карманами денег. Кроме приговора Пичугина лишили воинского звания «подполковник». Но в середине апреля суд кассационной инстанции вернул ему погоны. Ранее уже ходили слухи о смерти экс-военкома. Но сын опровергал информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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