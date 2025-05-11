Мэр Лошкин: погода благоволила празднованию Дня Победы в Челябинске

Мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании заявил, что погода в День Победы благоволила проведению праздничных мероприятий, несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков. Он отметил, что жители города смогли комфортно провести время на торжественных площадках, передает корреспондент URA.RU.
«Погода на празднике, несмотря на все прогнозы, которые делались накануне, нам благоволила. Погода позволила провести большинство мероприятий, радуя жителей комфортным пребыванием на торжественных площадках», — сказал Лошкин.
Перед праздником синоптики обещали, что во второй половине дня 9 мая в Челябинской области ухудшится погода. Так и произошло. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, предвещающее грозы, сильные дожди, ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду, сохраняющиеся на ночь 10 мая. Дождь в Челябинске начался примерно в 17:00, но через час все стихло, и на небе появилась радуга. Шторм пришел в областной центр из горнозаводской зоны.
Реконструкция проводов Уральского добровольческого танкового корпуса на Кировке началась под дождем, актеры успели промокнуть. Но они смогли перенести зрителей в атмосферу военного митинга, где рабочие передавали танкистам боевое напутствие. Для получения символического «Наказа» выстроились бойцы 69-й танковой бригады. На мероприятии присутствовали губернатор Алексей Текслер с супругой и мэр Алексей Лошкин. Главный концерт на площади у Торгового Центра прошел уже без дождя. О том, как прошел День Победы в Челябинске — в материале URA.RU.
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