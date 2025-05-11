11 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин поблагодарил полицию за безопасность на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин выразил благодарность правоохранительным органам
Алексей Лошкин выразил благодарность правоохранительным органам Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности на всех мероприятиях к юбилею Победы. Об этом он заявил на аппаратном совещании.

«Отдельная благодарность всем сотрудникам, кто обеспечивал правопорядок. В Челябинске по официальной статистике было 200 тысяч участников Бессмертного полка, беспрецедентное количество. И обеспечение мер безопасности является приоритетом для нас в условиях нынешнего времени», — отметил Лошкин.

Глава города добавил, что лично присутствовал на многих площадках, причем не только во время празднования 9 мая, но и в момент подготовки. Он отметил, что для организации мероприятий требовался большой объем ресурсов, и выразил благодарность также всем творческим коллективам, особенно детским, которые принимали участие в создании праздника.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности на всех мероприятиях к юбилею Победы. Об этом он заявил на аппаратном совещании. «Отдельная благодарность всем сотрудникам, кто обеспечивал правопорядок. В Челябинске по официальной статистике было 200 тысяч участников Бессмертного полка, беспрецедентное количество. И обеспечение мер безопасности является приоритетом для нас в условиях нынешнего времени», — отметил Лошкин. Глава города добавил, что лично присутствовал на многих площадках, причем не только во время празднования 9 мая, но и в момент подготовки. Он отметил, что для организации мероприятий требовался большой объем ресурсов, и выразил благодарность также всем творческим коллективам, особенно детским, которые принимали участие в создании праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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