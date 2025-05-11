Мэр Челябинска Лошкин поблагодарил полицию за безопасность на День Победы

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности на всех мероприятиях к юбилею Победы. Об этом он заявил на аппаратном совещании.
«Отдельная благодарность всем сотрудникам, кто обеспечивал правопорядок. В Челябинске по официальной статистике было 200 тысяч участников Бессмертного полка, беспрецедентное количество. И обеспечение мер безопасности является приоритетом для нас в условиях нынешнего времени», — отметил Лошкин.
Глава города добавил, что лично присутствовал на многих площадках, причем не только во время празднования 9 мая, но и в момент подготовки. Он отметил, что для организации мероприятий требовался большой объем ресурсов, и выразил благодарность также всем творческим коллективам, особенно детским, которые принимали участие в создании праздника.
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