11 мая 2025
10 мая 2025

В Челябинске предлагают самый популярный в мире вертолет за 26 миллионов рублей. Скрин

В Челябинске выставили на продажу вертолет Robinson R44 Raven 2010 года выпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Robinson R44 считается самым распространенных вертолетом в мире
Robinson R44 считается самым распространенных вертолетом в мире Фото:

В Челябинске желающим предлагают приобрести четырехместный вертолет Robinson R44 Raven 2010 года выпуска за 26 миллионов рублей. Воздушное судно находится в отличном состоянии и хранится в теплом ангаре. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Оверхол в 2015 году, сертификат летной годности до 29 октября 2027 года. Остаток ресурса: двигатель — 1960 часов, планер — 151 час. ТО своевременное, формуляры в наличии», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления подчеркнул, что владелец вертолета — частное лицо.

В объявлении указано, что Robinson R44, который является самым продаваемым вертолетом общего назначения в мире, базируется в Челябинске. Вoзмoжны пpедпpoдажная прoвеpка и осмотр.

Как сообщало URA.RU ранее, американский вертолет Robinson R44 выставили на продажу в Нижнем Тагиле. За крылатую машину 2013 года просят 35 миллионов рублей.

Rоbinsоn R44 в отличном состоянии продается в Челябинске
Rоbinsоn R44 в отличном состоянии продается в Челябинске
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В Челябинске желающим предлагают приобрести четырехместный вертолет Robinson R44 Raven 2010 года выпуска за 26 миллионов рублей. Воздушное судно находится в отличном состоянии и хранится в теплом ангаре. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Оверхол в 2015 году, сертификат летной годности до 29 октября 2027 года. Остаток ресурса: двигатель — 1960 часов, планер — 151 час. ТО своевременное, формуляры в наличии», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления подчеркнул, что владелец вертолета — частное лицо. В объявлении указано, что Robinson R44, который является самым продаваемым вертолетом общего назначения в мире, базируется в Челябинске. Вoзмoжны пpедпpoдажная прoвеpка и осмотр. Как сообщало URA.RU ранее, американский вертолет Robinson R44 выставили на продажу в Нижнем Тагиле. За крылатую машину 2013 года просят 35 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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