В Челябинске желающим предлагают приобрести четырехместный вертолет Robinson R44 Raven 2010 года выпуска за 26 миллионов рублей. Воздушное судно находится в отличном состоянии и хранится в теплом ангаре. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Оверхол в 2015 году, сертификат летной годности до 29 октября 2027 года. Остаток ресурса: двигатель — 1960 часов, планер — 151 час. ТО своевременное, формуляры в наличии», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления подчеркнул, что владелец вертолета — частное лицо.
В объявлении указано, что Robinson R44, который является самым продаваемым вертолетом общего назначения в мире, базируется в Челябинске. Вoзмoжны пpедпpoдажная прoвеpка и осмотр.
Как сообщало URA.RU ранее, американский вертолет Robinson R44 выставили на продажу в Нижнем Тагиле. За крылатую машину 2013 года просят 35 миллионов рублей.
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