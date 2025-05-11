Среди челябинских рабочих выделилась элита с зарплатой в 200 тысяч рублей

В Челябинской области среди рабочих появились элитарные специалисты с зарплатами в 200 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU сообщили в сервисе HeadHunter, самыми оплачиваемыми стали токари, фрезеровщики и шлифовщики.
«Этим специалистам чаще всего предлагают высокую зарплату. В каждой десятой вакансии по указанным позициям предлагается зарплата в 200 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Значительно зарабатывают также менеджеры по продажам, по работе с клиентами и водители (по 8% вакансий с доходом в 200 тысяч). Много высокооплачиваемых кадров среди сварщиков (7%). При этом медианная зарплата, по данным сервиса, составила 61,6 тысячи рублей.
Обычно хорошо заработать можно в строительстве, эксплуатации и проектировании зданий. На эту отрасль пришлось 17% компаний с высоким доходов сотрудников. Также в топе оказались металлургия (12%), производство станков и другого оборудования для промышленности (10%), автобизнес (8%) и добывающие отрасли (7%).
Самым высокооплачиваемым специалистом в мае стал региональный представитель российской компании по монтажу технологического оборудования. Челябинцу предложили доход в 600 тысяч рублей. Главврач одной из челябинских стоматологий может рассчитывать на 480 тысяч, руководитель проектов 1С — на 400. В списке самых доходных позиций есть директор по качеству на мясокомбинате (350 тысяч рублей), главный геолог (от 335 тысяч) и программист 1С (от 250 тысяч рублей).
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