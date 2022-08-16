Родителей ребенка, убившего 5 человек в ДТП в Тагиле, лишали прав

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Отец подростка устраивал гонки с машиной полиции Фото:

Родители ребенка, устроившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле, несколько раз были наказаны за пьяную езду и другие нарушения правил вождения. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Отец и мать подростка, незаконно находившегося за рулем автомашины, и сами неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что мать подростка превышала скорость и садилась за руль пьяная, за что ее лишали прав почти на три года.

Отец ребенка, употребив алкоголь, садился за руль машины, а весной 2021 года он устроил гонки с полицейскими, пытавшимися остановит автомобиль. Свердловчанин влетел в машину ГИБДД, но все остались живы.

Подросток на скорости 170 километров в час влетел в экипаж скорой помощи в ночь на 15 августа. Из-за столкновения в пожаре умерли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело, и контроль за расследованием взял на себя глава СК РФ Александр Бастрыкин. Силовики выяснили, что подросток раньше сбегал из дома, а ключи от машины, на которой совершил ДТП, взял у родителей на тумбочке.

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Родители ребенка, устроившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле, несколько раз были наказаны за пьяную езду и другие нарушения правил вождения. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Отец и мать подростка, незаконно находившегося за рулем автомашины, и сами неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что мать подростка превышала скорость и садилась за руль пьяная, за что ее лишали прав почти на три года. Отец ребенка, употребив алкоголь, садился за руль машины, а весной 2021 года он устроил гонки с полицейскими, пытавшимися остановит автомобиль. Свердловчанин влетел в машину ГИБДД, но все остались живы. Подросток на скорости 170 километров в час влетел в экипаж скорой помощи в ночь на 15 августа. Из-за столкновения в пожаре умерли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело, и контроль за расследованием взял на себя глава СК РФ Александр Бастрыкин. Силовики выяснили, что подросток раньше сбегал из дома, а ключи от машины, на которой совершил ДТП, взял у родителей на тумбочке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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