В Челябинской области замедлилась инфляция

17 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Снижение инфляции позволит нести в магазин меньше денег на покупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области инфляция в июле составила 12,9% против 13,8% в июне. Как сообщили в Банке России, причинами снижения инфляции стали укрепление рубля, рост предложения товаропроизводителей и снижение их издержек. «Инфляция в июле достигла 12,9% в годовом выражении. Снижение произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — рассказал Банк России на своем сайте. Вклад в снижение инфляции сделали более доступный урожай и стройматериалы — по ряду позиций их стоимость снизилась. Удешевление древесины произошло на фоне введенных ограничений на экспорт ресурса. В итоге следом сократилась себестоимость производителей мебели: корпусная и мягкая мебель несколько подешевела. Аналитики финансового регулятора отметили, что основной причиной замедления инфляции в сфере услуг стало укрепление курса рубля. Данный фактор привел к снижению стоимости импорта и зарубежных туров. В Центробанке спрогнозировали, что предпринимаемые в сфере денежно-кредитной политики меры позволят к концу года уменьшить инфляцию до 12—15%. В 2024 году, предполагают в банке, она составит 4% годовых.

В Челябинской области инфляция в июле составила 12,9% против 13,8% в июне. Как сообщили в Банке России, причинами снижения инфляции стали укрепление рубля, рост предложения товаропроизводителей и снижение их издержек. «Инфляция в июле достигла 12,9% в годовом выражении. Снижение произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — рассказал Банк России на своем сайте. Вклад в снижение инфляции сделали более доступный урожай и стройматериалы — по ряду позиций их стоимость снизилась. Удешевление древесины произошло на фоне введенных ограничений на экспорт ресурса. В итоге следом сократилась себестоимость производителей мебели: корпусная и мягкая мебель несколько подешевела. Аналитики финансового регулятора отметили, что основной причиной замедления инфляции в сфере услуг стало укрепление курса рубля. Данный фактор привел к снижению стоимости импорта и зарубежных туров. В Центробанке спрогнозировали, что предпринимаемые в сфере денежно-кредитной политики меры позволят к концу года уменьшить инфляцию до 12—15%. В 2024 году, предполагают в банке, она составит 4% годовых.