16 августа 2022

В Челябинской области замедлилась инфляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение инфляции позволит нести в магазин меньше денег на покупки Фото:

В Челябинской области инфляция в июле составила 12,9% против 13,8% в июне. Как сообщили в Банке России, причинами снижения инфляции стали укрепление рубля, рост предложения товаропроизводителей и снижение их издержек.

«Инфляция в июле достигла 12,9% в годовом выражении. Снижение произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — рассказал Банк России на своем сайте.

Вклад в снижение инфляции сделали более доступный урожай и стройматериалы — по ряду позиций их стоимость снизилась. Удешевление древесины произошло на фоне введенных ограничений на экспорт ресурса. В итоге следом сократилась себестоимость производителей мебели: корпусная и мягкая мебель несколько подешевела. Аналитики финансового регулятора отметили, что основной причиной замедления инфляции в сфере услуг стало укрепление курса рубля. Данный фактор привел к снижению стоимости импорта и зарубежных туров.

В Центробанке спрогнозировали, что предпринимаемые в сфере денежно-кредитной политики меры позволят к концу года уменьшить инфляцию до 12—15%. В 2024 году, предполагают в банке, она составит 4% годовых.

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В Челябинской области инфляция в июле составила 12,9% против 13,8% в июне. Как сообщили в Банке России, причинами снижения инфляции стали укрепление рубля, рост предложения товаропроизводителей и снижение их издержек. «Инфляция в июле достигла 12,9% в годовом выражении. Снижение произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — рассказал Банк России на своем сайте. Вклад в снижение инфляции сделали более доступный урожай и стройматериалы — по ряду позиций их стоимость снизилась. Удешевление древесины произошло на фоне введенных ограничений на экспорт ресурса. В итоге следом сократилась себестоимость производителей мебели: корпусная и мягкая мебель несколько подешевела. Аналитики финансового регулятора отметили, что основной причиной замедления инфляции в сфере услуг стало укрепление курса рубля. Данный фактор привел к снижению стоимости импорта и зарубежных туров. В Центробанке спрогнозировали, что предпринимаемые в сфере денежно-кредитной политики меры позволят к концу года уменьшить инфляцию до 12—15%. В 2024 году, предполагают в банке, она составит 4% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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