Челябинской техникой заинтересовались в Уганде. Фото

17 августа 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Миасский завод заинтересовал африканскую делегацию техникой с навесным оборудованием Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Интерес к технике завода «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) на форуме «Армия-2022» в Москве проявили представители Уганды и Казахстана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, достигнуты договоренности о поставках. «Большой интерес к технике „Завода СпецАгрегат“ проявили представители Уганды и Казахстана. По итогам первого дня уже достигнуты договоренности с рядом международных партнеров», — рассказали URA.RU в компании. На заводе добавили, что потребность в четырех автомобилях на базе машины «Урал» обозначил замкомандующего войск Национальной гвардии Казахстана Константин Воронов. Представителя республики заинтересовали три поливомоечных автомобиля «АКПМ-3У» и один универсальный моторный подогреватель. Угандийская делегация высказала намерение приобрести аэродромный подвижный агрегат модели «АПА». На форуме миасское предприятие представило два образца техники. Посетители выставки могут увидеть аэродромную коммунальную поливомоечную машину для содержания аэродромов в зимнее и летнее время, а также фрезернороторный снегоочиститель с производительностью работы 3,5 тысячи тонн снега в час. Делегаты из Уганды купят у миассцев аэродромный подвижный агрегат Фото: пресс-служба завода «СпецАгрегат»

Интерес к технике завода «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) на форуме «Армия-2022» в Москве проявили представители Уганды и Казахстана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, достигнуты договоренности о поставках. «Большой интерес к технике „Завода СпецАгрегат“ проявили представители Уганды и Казахстана. По итогам первого дня уже достигнуты договоренности с рядом международных партнеров», — рассказали URA.RU в компании. На заводе добавили, что потребность в четырех автомобилях на базе машины «Урал» обозначил замкомандующего войск Национальной гвардии Казахстана Константин Воронов. Представителя республики заинтересовали три поливомоечных автомобиля «АКПМ-3У» и один универсальный моторный подогреватель. Угандийская делегация высказала намерение приобрести аэродромный подвижный агрегат модели «АПА». На форуме миасское предприятие представило два образца техники. Посетители выставки могут увидеть аэродромную коммунальную поливомоечную машину для содержания аэродромов в зимнее и летнее время, а также фрезернороторный снегоочиститель с производительностью работы 3,5 тысячи тонн снега в час.