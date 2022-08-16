Частная компания инвестирует 150 млн в пермский стадион

17 августа 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Стадион планируется построить к концу 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Частная компания «НАО АэроСфера» инвестирует 150 млн рублей в многофункциональный комплекс «Центр баскетбола» в Перми. Подрядчик уже заключил соглашение о государственно-частном партнерстве с минспорта Пермского края, передает сайт правительства региона. «Министерством спорта Пермского края и ООО „НПО ‚АэроСфера‘ заключено соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). В рамках соглашения планируется возвести многофункциональный комплекс ‚Центр баскетбола‘ в Перми. Оценочный объем инвестиций со стороны ООО ‚НПО ‚АэроСфера‘ составляет более 150 млн рублей“, — говорится на сайте. «Центр баскетбола» в Перми расположится по адресу ул. Клименко, 28. Власти региона передадут «АэроСфере» в аренду землю на участке. Также правительство региона со своей стороны предоставит субсидии на подключение к коммунальным сетям стадиона в размере 34 млн рублей и ежегодные субсидии по 2,5 млн рублей для оплаты коммунальных услуг. Сроки постройки объекта намечены на конец 2025 года. Согласно проекту, в будущем многофункциональном комплексе расположатся 3-4 зала. В главном зале установят около 500 зрительских мест. Площадки будут обустроены в соответствии с требованиями официальных правил международной федерации баскетбола.

Частная компания «НАО АэроСфера» инвестирует 150 млн рублей в многофункциональный комплекс «Центр баскетбола» в Перми. Подрядчик уже заключил соглашение о государственно-частном партнерстве с минспорта Пермского края, передает сайт правительства региона. «Министерством спорта Пермского края и ООО „НПО ‚АэроСфера‘ заключено соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). В рамках соглашения планируется возвести многофункциональный комплекс ‚Центр баскетбола‘ в Перми. Оценочный объем инвестиций со стороны ООО ‚НПО ‚АэроСфера‘ составляет более 150 млн рублей“, — говорится на сайте. «Центр баскетбола» в Перми расположится по адресу ул. Клименко, 28. Власти региона передадут «АэроСфере» в аренду землю на участке. Также правительство региона со своей стороны предоставит субсидии на подключение к коммунальным сетям стадиона в размере 34 млн рублей и ежегодные субсидии по 2,5 млн рублей для оплаты коммунальных услуг. Сроки постройки объекта намечены на конец 2025 года. Согласно проекту, в будущем многофункциональном комплексе расположатся 3-4 зала. В главном зале установят около 500 зрительских мест. Площадки будут обустроены в соответствии с требованиями официальных правил международной федерации баскетбола.