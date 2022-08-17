Житель города официально сменил пол на женский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в канун празднования юбилея Дня города и Дня Шахтера появился первый транссексуал. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Копейске зафиксирован первый транссексуал. В ЗАГСе рассказали, что житель Копейска, имя которого по понятным соображениям не называют, официально сменил пол на женский», — сообщили в группе «Копейск (В)Теме» во «ВКонтакте» и выложили фотографию новой жительницы шахтерского города.

Большинство подписчиков группы высказали негативную реакцию на смену копейчанином своего пола. Жители также советуют молодым людям быть теперь аккуратнее при знакомстве с девушками в ночных клубах.

«Информация о смене пола и фамилии является конфиденциальной и охраняется федеральным законом о персональных данных. В администрации не обладают подобной информацией», — прокомментировали URA.RU ситуацию в пресс-службе мэрии.

В этом году в конце августа Копейск отметит 115-летие. В честь Дня города и Дня шахтера для жителей выступят певец Хабиб, группа «Мираж» и исполнительница Анна Грейс.