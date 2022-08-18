Пермяк засудил Пенсионный фонд и добился пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Суд поддержал позицию истца Фото:

Пенсионный Фонд незаконно отказал жителю Перми в начислении пенсии по потере кормильца. К такому выводу пришла прокуратура Орджоникидзевского района после проведенной проверки, а суд подтвердил ее позицию. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Заявитель с 2020 года является студентом очного отделения средне-профессионального образовательного учреждения. В 2021 году у его умерла мать, однако Пенсионным фондом необоснованно отказано в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца», — говорится в сообщении. В фонде сочли, что, поскольку он проходил производственную практику, то был официально трудоустроен.

Прокуратура обратилась в Свердловский районный суд, который удовлетворил иск и обязал Пенсионный фонд назначить пенсию. Решение суда в законную силу еще не вступило. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка вернула себе право на получение пенсионных выплат умершего мужа.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пенсионный Фонд незаконно отказал жителю Перми в начислении пенсии по потере кормильца. К такому выводу пришла прокуратура Орджоникидзевского района после проведенной проверки, а суд подтвердил ее позицию. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Заявитель с 2020 года является студентом очного отделения средне-профессионального образовательного учреждения. В 2021 году у его умерла мать, однако Пенсионным фондом необоснованно отказано в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца», — говорится в сообщении. В фонде сочли, что, поскольку он проходил производственную практику, то был официально трудоустроен. Прокуратура обратилась в Свердловский районный суд, который удовлетворил иск и обязал Пенсионный фонд назначить пенсию. Решение суда в законную силу еще не вступило. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермячка вернула себе право на получение пенсионных выплат умершего мужа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...