Пермячка через суд вернула право на пенсию умершего мужа

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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд
Судья посчитала причины пропуска сроков подачи заявления уважительными Фото:

Жительница Перми через суд вернула себе право на получение пенсионных накоплений умершего мужа. В Пенсионном фонде отказали женщине из-за пропуска сроков подачи заявления. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Исковые требования ФИО2 к отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица удовлетворить», — говорится в решении. Ответчик заявил, что пермячка не предоставила доказательств уважительной причины пропуска срока.

Сама истица заявила, что узнала о возможности получить пенсионные накопления ее умершего мужа слишком поздно. Соответствующее письмо от ПФР пришло с большой задержкой. Помимо этого, смерть супруга стала для женщины большим стрессом. Когда она обратилась в фонд, ей отказали из-за пропуска сроков.

В суде посчитали, что пенсионный орган не исполнил свои обязательства по своевременному уведомлению родственников умершего о возможности получения средств. Причину пропуска срока пермячкой судья признала уважительной.

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Жительница Перми через суд вернула себе право на получение пенсионных накоплений умершего мужа. В Пенсионном фонде отказали женщине из-за пропуска сроков подачи заявления. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Исковые требования ФИО2 к отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица удовлетворить», — говорится в решении. Ответчик заявил, что пермячка не предоставила доказательств уважительной причины пропуска срока. Сама истица заявила, что узнала о возможности получить пенсионные накопления ее умершего мужа слишком поздно. Соответствующее письмо от ПФР пришло с большой задержкой. Помимо этого, смерть супруга стала для женщины большим стрессом. Когда она обратилась в фонд, ей отказали из-за пропуска сроков. В суде посчитали, что пенсионный орган не исполнил свои обязательства по своевременному уведомлению родственников умершего о возможности получения средств. Причину пропуска срока пермячкой судья признала уважительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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