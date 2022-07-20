Пермячка через суд вернула право на пенсию умершего мужа

Судья посчитала причины пропуска сроков подачи заявления уважительными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми через суд вернула себе право на получение пенсионных накоплений умершего мужа. В Пенсионном фонде отказали женщине из-за пропуска сроков подачи заявления. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Исковые требования ФИО2 к отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица удовлетворить», — говорится в решении. Ответчик заявил, что пермячка не предоставила доказательств уважительной причины пропуска срока.

Сама истица заявила, что узнала о возможности получить пенсионные накопления ее умершего мужа слишком поздно. Соответствующее письмо от ПФР пришло с большой задержкой. Помимо этого, смерть супруга стала для женщины большим стрессом. Когда она обратилась в фонд, ей отказали из-за пропуска сроков.

В суде посчитали, что пенсионный орган не исполнил свои обязательства по своевременному уведомлению родственников умершего о возможности получения средств. Причину пропуска срока пермячкой судья признала уважительной.