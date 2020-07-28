Пермским предпринимателям разрешили торговать возле жилых домов

Суд встал на сторону предпринимателей в споре с властью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермские предприниматели добились в суде права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях. Дело рассматривалось Четвертым апелляционным судом Нижнего Новогорода. Истцами по делу выступили представители бизнес-сообщества и ТСЖ, ответчиком — Пермская городская дума.

Суд подтвердил решение, вынесенное ранее Пермским краевым судом о признании незаконным действующего в Перми запрета на размещение НТО на придомовых территориях, сказал URA.RU политолог, экономит Антон Любич. «Решение суда вступило в законную силу. Это значит, что Пермская городская дума должна привести правила благоустройства в соответствие с решением суда. Иными словами, НТО должны вернуться на придомовые территории», — пояснил Любич.

В то же время он отметил, что ставить точку в предпринимателей и власти пока рано — вполне вероятно, что мэрия Перми, как исполнительный орган, подаст кассационную жалобу на решение суда. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города, на момент опубликования новости ответ не получен.

В 2018 году мэрия Перми внесла изменения в правила благоустройства, согласно которым, размещение НТО на придомовых территориях и ближе 15 метров от окон и фасадов зданий запрещено.

За нарушение правил предпринимателям начали выписывать многомиллионные штрафы. Пермское бизнес-сообщество обратилось в Пермский краевой суд, который встал на сторону бизнесменов, но краевые власти обжаловали решение в Верховном суде. После этого предприниматели обратились с жалобой в Конституционный суд РФ с просьбой дать оценку действиям властей.