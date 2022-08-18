Суд лишил два десятка пермяков водительских прав

19 августа 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

У пермских наркоманов отобрали водительские права Фото: Александр Мамаев © URA.RU Суд в Перми массово лишил жителей города водительских удостоверений. Сделано это по иску прокуратуры, которая выявила, что их обладателям поставлен диагноз «Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ». «Установлено, что 26 жителей г. Перми, имеющих удостоверения на право управления транспортными средствами, состоят под диспансерным наблюдением медицинской организации с диагнозом „Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ“», — уточняется на сайте прокуратуры Пермского края. Это заболевание является противопоказанием для управления автотранспортом. Суд удовлетворил все исковые требования прокурора. Решения в отношении 25 человек уже вступили в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми готовят к отправке в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые в состоянии опьянения допустили смертельное ДТП. Идею депутата регионального заксобрания Дмитрия Кожанова уже поддержал глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов.

Суд в Перми массово лишил жителей города водительских удостоверений. Сделано это по иску прокуратуры, которая выявила, что их обладателям поставлен диагноз «Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ». «Установлено, что 26 жителей г. Перми, имеющих удостоверения на право управления транспортными средствами, состоят под диспансерным наблюдением медицинской организации с диагнозом „Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ“», — уточняется на сайте прокуратуры Пермского края. Это заболевание является противопоказанием для управления автотранспортом. Суд удовлетворил все исковые требования прокурора. Решения в отношении 25 человек уже вступили в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми готовят к отправке в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые в состоянии опьянения допустили смертельное ДТП. Идею депутата регионального заксобрания Дмитрия Кожанова уже поддержал глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов.