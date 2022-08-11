В Перми лоббируют ужесточение наказания для пьяных водителей

12 августа 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Александр Щеглов за увеличение сроков для пьяных виновников смертельных ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми готовят к отправке в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые в состоянии опьянения допустили смертельное ДТП. Идею депутата регионального заксобрания Дмитрия Кожанова, которая возникла после гибели двух девочек под колесами авто в Александровске, поддержал глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов. «Официальный ответ за подписью начальника ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова я получил. Генерал-лейтенант полиции мою законодательную инициативу официально поддерживает», — сообщил Кожанов в соцсетях, опубликовав письмо Щеглова. По замыслу депутата, необходимо отредактировать статью 264 УК РФ, ужесточив наказание для водителей за ДТП, повлекшее смерть двух и более несовершеннолетних. Если водитель скрылся или был в нетрезвом состоянии, его следует отправить за решетку на срок от 10 до 20 лет. Сейчас наказание составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. УК также не выделяет отдельно гибель несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказывало, что в Александровске Пермского края мужчина пьяный водитель 3 июня сбил двух школьниц на велосипедах, которые соблюдали Правила дорожного движения. Девочки погибли. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя.

В Перми готовят к отправке в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые в состоянии опьянения допустили смертельное ДТП. Идею депутата регионального заксобрания Дмитрия Кожанова, которая возникла после гибели двух девочек под колесами авто в Александровске, поддержал глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов. «Официальный ответ за подписью начальника ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова я получил. Генерал-лейтенант полиции мою законодательную инициативу официально поддерживает», — сообщил Кожанов в соцсетях, опубликовав письмо Щеглова. По замыслу депутата, необходимо отредактировать статью 264 УК РФ, ужесточив наказание для водителей за ДТП, повлекшее смерть двух и более несовершеннолетних. Если водитель скрылся или был в нетрезвом состоянии, его следует отправить за решетку на срок от 10 до 20 лет. Сейчас наказание составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. УК также не выделяет отдельно гибель несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказывало, что в Александровске Пермского края мужчина пьяный водитель 3 июня сбил двух школьниц на велосипедах, которые соблюдали Правила дорожного движения. Девочки погибли. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя.