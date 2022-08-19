Пропавшего под Ашой ребенка нашли спящим в беседке

Мальчик побоялся возвращаться домой, поскольку ушел гулять без разрешения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Ашинского района (Челябинская область) нашла во дворе своего частного дома спящего в беседке ребенка. Оказалось, что мальчика разыскивают полиция и волонтеры.

«В Ашинском районе сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома 19 августа десятилетнего ребенка. Во время поисковых мероприятий к одному из нарядов полиции обратилась неравнодушная местная жительница. Она сообщила, что в беседке своего частного двора по улице Ленина она увидела спящего мальчика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские выехали на место, где обнаружили пропавшего ребенка. Он рассказал, что побоялся возвращаться домой, поскольку ушел на прогулку без разрешения родителей. Противоправных действий в отношении него не совершалось.