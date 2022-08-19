19 августа 2022

Пропавшего под Ашой ребенка нашли спящим в беседке

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, фуражка полицейского
Мальчик побоялся возвращаться домой, поскольку ушел гулять без разрешения Фото:

Жительница Ашинского района (Челябинская область) нашла во дворе своего частного дома спящего в беседке ребенка. Оказалось, что мальчика разыскивают полиция и волонтеры.

«В Ашинском районе сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома 19 августа десятилетнего ребенка. Во время поисковых мероприятий к одному из нарядов полиции обратилась неравнодушная местная жительница. Она сообщила, что в беседке своего частного двора по улице Ленина она увидела спящего мальчика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские выехали на место, где обнаружили пропавшего ребенка. Он рассказал, что побоялся возвращаться домой, поскольку ушел на прогулку без разрешения родителей. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

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Жительница Ашинского района (Челябинская область) нашла во дворе своего частного дома спящего в беседке ребенка. Оказалось, что мальчика разыскивают полиция и волонтеры. «В Ашинском районе сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома 19 августа десятилетнего ребенка. Во время поисковых мероприятий к одному из нарядов полиции обратилась неравнодушная местная жительница. Она сообщила, что в беседке своего частного двора по улице Ленина она увидела спящего мальчика», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские выехали на место, где обнаружили пропавшего ребенка. Он рассказал, что побоялся возвращаться домой, поскольку ушел на прогулку без разрешения родителей. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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