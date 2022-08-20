20 августа 2022
19 августа 2022

Пермский завод задолжал энергокомпании более 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь
Энергетики требуют с предприятия более 50 млн рублей Фото:

Пермская энергосбытовая компания обратилась в арбитраж с иском к АО «Соликамскбумпром». Энергетики хотят взыскать с завода почти 52 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Арбитражный суд Пермского края.

«Истец считает, что соликамская компания задолжала за электроэнергию в 2019 году 32,9 млн рублей. Еще 18,9 млн составляет неустойка. Требования ПАО „Соликамскбумпром“ не признает», — отмечено на сайте издания.

АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский производитель бумаги выбрался из убытков и закончил прошлый год с прибылью. Убытки на предприятии объясняли неблагоприятной ситуацией на рынке газетной бумаги из-за пандемии коронавируса.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермская энергосбытовая компания обратилась в арбитраж с иском к АО «Соликамскбумпром». Энергетики хотят взыскать с завода почти 52 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Арбитражный суд Пермского края. «Истец считает, что соликамская компания задолжала за электроэнергию в 2019 году 32,9 млн рублей. Еще 18,9 млн составляет неустойка. Требования ПАО „Соликамскбумпром“ не признает», — отмечено на сайте издания. АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский производитель бумаги выбрался из убытков и закончил прошлый год с прибылью. Убытки на предприятии объясняли неблагоприятной ситуацией на рынке газетной бумаги из-за пандемии коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...