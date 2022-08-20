Пермский завод задолжал энергокомпании более 50 млн рублей

Энергетики требуют с предприятия более 50 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермская энергосбытовая компания обратилась в арбитраж с иском к АО «Соликамскбумпром». Энергетики хотят взыскать с завода почти 52 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Арбитражный суд Пермского края.

«Истец считает, что соликамская компания задолжала за электроэнергию в 2019 году 32,9 млн рублей. Еще 18,9 млн составляет неустойка. Требования ПАО „Соликамскбумпром“ не признает», — отмечено на сайте издания.

АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский производитель бумаги выбрался из убытков и закончил прошлый год с прибылью. Убытки на предприятии объясняли неблагоприятной ситуацией на рынке газетной бумаги из-за пандемии коронавируса.