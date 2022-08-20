После гибели семьи в ДТП на челябинской трассе возбуждено дело

21 августа 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Предполагаемый виновник аварии за 1,5 года 66 раз привлекался к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с маленьким ребенком в ДТП на трассе в Варненском районе Челябинской области. По данным прокуратуры Челябинской области, водитель, спровоцировавший аварию, с 2021 года 66 раз привлекался к административной ответственности. «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла вчера в 14:50 на 66-м километре автодороги Черноречье-Бреды. Водитель автомобиля Skoda Octavia в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Chevrolet Aveo. В результате ДТП 35-летний водитель Chevrolet, его 34-летняя супруга и годовалый ребенок погибли на месте. Водитель Skoda госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с маленьким ребенком в ДТП на трассе в Варненском районе Челябинской области. По данным прокуратуры Челябинской области, водитель, спровоцировавший аварию, с 2021 года 66 раз привлекался к административной ответственности. «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла вчера в 14:50 на 66-м километре автодороги Черноречье-Бреды. Водитель автомобиля Skoda Octavia в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Chevrolet Aveo. В результате ДТП 35-летний водитель Chevrolet, его 34-летняя супруга и годовалый ребенок погибли на месте. Водитель Skoda госпитализирован.