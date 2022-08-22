Патрушев уличил США в попытке повлиять на КНР по сценарию Украины

Соединенные Штаты планируют повторить «украинский сценарий» сдерживания России, введя санкции против Китая, при этом прикрываясь интересами Тайваня. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«США проводят с Тайванем ту же политику, что и с Украиной, хотят обвинить Китай в попытке изменить статус-кво и ввести санкции против Пекина», — приводит слова Патрушева ТАСС. По его мнению, американские власти ведут себя безответственно, провоцируя напряженность между Тайванем и КНР. Секретарь Совбеза также отметил, что США «маскируют наступательный потенциал», размещая системы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Соединенные Штаты планируют повторить «украинский сценарий» сдерживания России, введя санкции против Китая, при этом прикрываясь интересами Тайваня. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «США проводят с Тайванем ту же политику, что и с Украиной, хотят обвинить Китай в попытке изменить статус-кво и ввести санкции против Пекина», — приводит слова Патрушева ТАСС. По его мнению, американские власти ведут себя безответственно, провоцируя напряженность между Тайванем и КНР. Секретарь Совбеза также отметил, что США «маскируют наступательный потенциал», размещая системы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее делегация Конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа для обсуждения торговых отношений. Позже, 22 августа, остров посетила новая американская делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.