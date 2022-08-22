22 августа 2022

Полиция и волонтеры четвертый день ищут пропавшего свердловчанина. Фото

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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Полицейские ищут свердловчанина четвертый день Фото:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут 54-летнего свердловчанина, пропавшего 20 августа. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«На момент пропажи был одет: джинсы синего цвета, кофта вязаная серого цвета, кепка. Особые приметы: татуировки на обоих руках „изображение женщин“ татуировка на ключице „звезда“, татуировка на спине » храм«», — рассказали волонтеры.

Последний раз мужчину видели в СНТ «Геодезист» (Свердловская область). Если вы видели Альберта, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89521303370.

Свердловчанин пропал 20 августа
Фото:

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут 54-летнего свердловчанина, пропавшего 20 августа. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: джинсы синего цвета, кофта вязаная серого цвета, кепка. Особые приметы: татуировки на обоих руках „изображение женщин“ татуировка на ключице „звезда“, татуировка на спине » храм«», — рассказали волонтеры. Последний раз мужчину видели в СНТ «Геодезист» (Свердловская область). Если вы видели Альберта, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89521303370.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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