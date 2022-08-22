Полиция и волонтеры четвертый день ищут пропавшего свердловчанина. Фото

23 августа 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Полицейские ищут свердловчанина четвертый день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут 54-летнего свердловчанина, пропавшего 20 августа. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: джинсы синего цвета, кофта вязаная серого цвета, кепка. Особые приметы: татуировки на обоих руках „изображение женщин“ татуировка на ключице „звезда“, татуировка на спине » храм«», — рассказали волонтеры. Последний раз мужчину видели в СНТ «Геодезист» (Свердловская область). Если вы видели Альберта, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89521303370. Свердловчанин пропал 20 августа Фото: поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут 54-летнего свердловчанина, пропавшего 20 августа. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «На момент пропажи был одет: джинсы синего цвета, кофта вязаная серого цвета, кепка. Особые приметы: татуировки на обоих руках „изображение женщин“ татуировка на ключице „звезда“, татуировка на спине » храм«», — рассказали волонтеры. Последний раз мужчину видели в СНТ «Геодезист» (Свердловская область). Если вы видели Альберта, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89521303370.