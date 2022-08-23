23 августа 2022

Задержанный Ройзман может избежать тюрьмы

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Суд по московскому делу Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман регулярно критиковал спецоперацию РФ на Украине Фото:
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Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Задержанный силовиками экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может избежать колонии (хотя ранее сообщалось, что ему грозит десять лет заключения). Это следует из слов самого Ройзмана о том, какую статью ему вменяют.

«[Статья] 280.3 часть первая. [Дело завели] фактически за одну фразу. Судя по всему, этапировать будут [в Москву]», — сказал журналистам Ройзман, выйдя из квартиры в сопровождении силовиков, передает корреспондент URA.RU.

Ройзмана подозревают в совершении «публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Также возможны штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет или арест на срок от четырех до шести месяцев.

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Главное о задержании Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция

В этом году суд в Екатеринбурге уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях (он высказывался против спецоперации РФ на Украине) по статье 20.3.3 КоАП на общую сумму 150 тысяч рублей. Еще один штраф в 85 тысяч рублей ему присудили по статье о неуважении к власти.

Как писало URA.RU, в квартиру к Ройзману силовики нагрянули утром 24 августа. Обыски также проходят в его музее Невьянской иконы и фонде. Агентство ведет онлайн-трансляцию.

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Задержанный силовиками экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может избежать колонии (хотя ранее сообщалось, что ему грозит десять лет заключения). Это следует из слов самого Ройзмана о том, какую статью ему вменяют. «[Статья] 280.3 часть первая. [Дело завели] фактически за одну фразу. Судя по всему, этапировать будут [в Москву]», — сказал журналистам Ройзман, выйдя из квартиры в сопровождении силовиков, передает корреспондент URA.RU. Ройзмана подозревают в совершении «публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Также возможны штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет или арест на срок от четырех до шести месяцев. В этом году суд в Екатеринбурге уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях (он высказывался против спецоперации РФ на Украине) по статье 20.3.3 КоАП на общую сумму 150 тысяч рублей. Еще один штраф в 85 тысяч рублей ему присудили по статье о неуважении к власти. Как писало URA.RU, в квартиру к Ройзману силовики нагрянули утром 24 августа. Обыски также проходят в его музее Невьянской иконы и фонде. Агентство ведет онлайн-трансляцию.
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