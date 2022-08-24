Пермячке продали капустные пельмени под видом мясных. Фото

Контактов производителя покупательнице найти не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кунгура (Пермский край) Ирина Такул купила в магазине пачку куриных пельменей, половина которых оказалась с капустной начинкой. Попытка обратиться с жалобой к производителю ни к чему не привела — контакты изготовителя на этикетке не указаны, а информации о пекарне найти не удалось. Об этом покупательница рассказала в группе «Подслушано Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторое время назад, я защищала качество пельменей ручная лепка „Куриные“. Но вчера самой попались вот такие, в пачке половина капустных! Причем на вкус они отвратительны! Вопрос производителю задать не смогла, так как по указанному адресу такой мини-пекарни не нашла», — сообщает Ирина. На упаковке указано только название изготовителя: мини-пекарня «Пирожок» и адрес г. Кунгур, ул. Ленина 52Б.

Подписчики группы удивляются непонятному производству. «Обычно указывают ИП, адрес производства, юридический адрес», — считает Светлана Шакирова. «Там и пекарни то не было, просто ларек стоял с тухлыми пирогами и кислым тестом!» — сообщает Юлия Останина. В Роспотребнадзоре корреспонденту URA.RU пояснили, что этикета на пельменях оформлена по правилам. Тем не менее, покупательница может обратиться с жалобой на некачественный продукт в пермское отделение ведомства.

Часть пельменей оказалась с капустой «Подслушано Кунгур»/vk.com