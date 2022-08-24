24 августа 2022
23 августа 2022

Сварщикам из Тюмени готовы платить за вахту 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие цеха по модернизированию тепловозов. ШААЗ Шадринск, сварка, сварщик
За вахту в Иркутске тюменским сварщикам готовы платить до 400 тысяч Фото:

В Тюмени ищут сварщиков для вахтовой работы в Иркутске. Работодатель готов платить сотрудникам от 200 до 400 тысяч рублей. Вакансия размещена на площадке Avito.

«Вакансия: сварщик. Вахта в Иркутске. Отправка за счет организации. Рабочий день длится 11 часов. Выходной один день в неделю по согласованию с мастером. Зарплата от 200 до 400 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет. Сотрудников разместят в общежитии и предоставят питание за счет организации. За хорошую работу гарантируется премия от пяти до десяти тысяч рублей

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут тракториста на зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона.

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В Тюмени ищут сварщиков для вахтовой работы в Иркутске. Работодатель готов платить сотрудникам от 200 до 400 тысяч рублей. Вакансия размещена на площадке Avito. «Вакансия: сварщик. Вахта в Иркутске. Отправка за счет организации. Рабочий день длится 11 часов. Выходной один день в неделю по согласованию с мастером. Зарплата от 200 до 400 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет. Сотрудников разместят в общежитии и предоставят питание за счет организации. За хорошую работу гарантируется премия от пяти до десяти тысяч рублей Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут тракториста на зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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