24 августа 2022

Екатеринбуржец ночью напал на девушку

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Неизвестный екатеринбуржец напал ночью на девушку и попытался украсть телефон Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. Об этом рассказал читатель.

«24 августа в районе 1:05 ночи на девушку напал неадекват в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Нападавший схватил девушку и попытался забрать телефон, но получил ответный удар и побежал», — рассказал читатель telegram-каналу «Бандитский центр 18+».

Инцидент произошел возле дома на улице Крестинского, 4. По словам читателя мужчина был одет в белую футболку и синие джинсы, русые волосы, рост 185 сантиметров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. В результате происшествия погиб мужчина.

Инцидент произошел в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
Фото:

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. Об этом рассказал читатель. «24 августа в районе 1:05 ночи на девушку напал неадекват в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Нападавший схватил девушку и попытался забрать телефон, но получил ответный удар и побежал», — рассказал читатель telegram-каналу «Бандитский центр 18+». Инцидент произошел возле дома на улице Крестинского, 4. По словам читателя мужчина был одет в белую футболку и синие джинсы, русые волосы, рост 185 сантиметров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. В результате происшествия погиб мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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