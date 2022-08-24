Екатеринбуржец ночью напал на девушку

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. Об этом рассказал читатель.
«24 августа в районе 1:05 ночи на девушку напал неадекват в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Нападавший схватил девушку и попытался забрать телефон, но получил ответный удар и побежал», — рассказал читатель telegram-каналу «Бандитский центр 18+».
Инцидент произошел возле дома на улице Крестинского, 4. По словам читателя мужчина был одет в белую футболку и синие джинсы, русые волосы, рост 185 сантиметров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. В результате происшествия погиб мужчина.
Инцидент произошел в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
Фото: telegram-канал «Бандитский центр 18+»
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В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. Об этом рассказал читатель. «24 августа в районе 1:05 ночи на девушку напал неадекват в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Нападавший схватил девушку и попытался забрать телефон, но получил ответный удар и побежал», — рассказал читатель telegram-каналу «Бандитский центр 18+». Инцидент произошел возле дома на улице Крестинского, 4. По словам читателя мужчина был одет в белую футболку и синие джинсы, русые волосы, рост 185 сантиметров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. В результате происшествия погиб мужчина.