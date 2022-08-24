Екатеринбуржец ночью напал на девушку

Неизвестный екатеринбуржец напал ночью на девушку и попытался украсть телефон Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. Об этом рассказал читатель.

«24 августа в районе 1:05 ночи на девушку напал неадекват в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Нападавший схватил девушку и попытался забрать телефон, но получил ответный удар и побежал», — рассказал читатель telegram-каналу «Бандитский центр 18+».

Инцидент произошел возле дома на улице Крестинского, 4. По словам читателя мужчина был одет в белую футболку и синие джинсы, русые волосы, рост 185 сантиметров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. В результате происшествия погиб мужчина.