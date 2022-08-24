Пермяк избил отца до смерти

25 августа 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Перми мужчина до смерти забил своего отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми сын избил отца и оставил умирать его на улице. За совершенное преступление он отправится в тюрьму на восемь с половиной лет. Подробности уголовного дела сообщили в Пермском краевом суде. «В ноябре 2021 года в Мотовилихинском районе Перми между сыном и отцом произошла ссора, в ходе которой мужчина кинулся на родителя с кулаками. Избив отца, пермяк волоком вытащил его из квартиры во двор, и оставил лежать. В результате побоев у мужчины развился отека мозга, который стал причиной смерти, кроме того, у него обнаружены переломы позвоночника и плечевой кости. Суд признал пермяка виновным и отправил на 8,5 лет в тюрьму строго режима», — рассказали в пресс-службе суда. Приговор пермяку озвучили в Мотовилихинском районном суде, но он был не согласен и подал апелляцию. По мнению осужденного, его вина не была доказана. Краевой суд пришел к выводу, что решение районного суда законно и справедливо. Следующие 8,5 лет мужчина проведет в колонии строго режима.

В Перми сын избил отца и оставил умирать его на улице. За совершенное преступление он отправится в тюрьму на восемь с половиной лет. Подробности уголовного дела сообщили в Пермском краевом суде. «В ноябре 2021 года в Мотовилихинском районе Перми между сыном и отцом произошла ссора, в ходе которой мужчина кинулся на родителя с кулаками. Избив отца, пермяк волоком вытащил его из квартиры во двор, и оставил лежать. В результате побоев у мужчины развился отека мозга, который стал причиной смерти, кроме того, у него обнаружены переломы позвоночника и плечевой кости. Суд признал пермяка виновным и отправил на 8,5 лет в тюрьму строго режима», — рассказали в пресс-службе суда. Приговор пермяку озвучили в Мотовилихинском районном суде, но он был не согласен и подал апелляцию. По мнению осужденного, его вина не была доказана. Краевой суд пришел к выводу, что решение районного суда законно и справедливо. Следующие 8,5 лет мужчина проведет в колонии строго режима.