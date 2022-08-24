24 августа 2022

Пермяк избил отца до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Перми мужчина до смерти забил своего отца Фото:

В Перми сын избил отца и оставил умирать его на улице. За совершенное преступление он отправится в тюрьму на восемь с половиной лет. Подробности уголовного дела сообщили в Пермском краевом суде.

«В ноябре 2021 года в Мотовилихинском районе Перми между сыном и отцом произошла ссора, в ходе которой мужчина кинулся на родителя с кулаками. Избив отца, пермяк волоком вытащил его из квартиры во двор, и оставил лежать. В результате побоев у мужчины развился отека мозга, который стал причиной смерти, кроме того, у него обнаружены переломы позвоночника и плечевой кости. Суд признал пермяка виновным и отправил на 8,5 лет в тюрьму строго режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор пермяку озвучили в Мотовилихинском районном суде, но он был не согласен и подал апелляцию. По мнению осужденного, его вина не была доказана. Краевой суд пришел к выводу, что решение районного суда законно и справедливо. Следующие 8,5 лет мужчина проведет в колонии строго режима.

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В Перми сын избил отца и оставил умирать его на улице. За совершенное преступление он отправится в тюрьму на восемь с половиной лет. Подробности уголовного дела сообщили в Пермском краевом суде. «В ноябре 2021 года в Мотовилихинском районе Перми между сыном и отцом произошла ссора, в ходе которой мужчина кинулся на родителя с кулаками. Избив отца, пермяк волоком вытащил его из квартиры во двор, и оставил лежать. В результате побоев у мужчины развился отека мозга, который стал причиной смерти, кроме того, у него обнаружены переломы позвоночника и плечевой кости. Суд признал пермяка виновным и отправил на 8,5 лет в тюрьму строго режима», — рассказали в пресс-службе суда. Приговор пермяку озвучили в Мотовилихинском районном суде, но он был не согласен и подал апелляцию. По мнению осужденного, его вина не была доказана. Краевой суд пришел к выводу, что решение районного суда законно и справедливо. Следующие 8,5 лет мужчина проведет в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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