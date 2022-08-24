На Челябинскую область надвигаются грозы и град

25 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко, до плюс 32 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 30-градусная жара будет сопровождаться грозами и градом 26 и 27 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Челябинскую область 26 и 27 августа ожидает переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС. Синоптики отмечают, что несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов в пятницу, и в субботу жара будет достигать 30 градусов.

В Челябинской области 30-градусная жара будет сопровождаться грозами и градом 26 и 27 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Челябинскую область 26 и 27 августа ожидает переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС. Синоптики отмечают, что несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов в пятницу, и в субботу жара будет достигать 30 градусов.