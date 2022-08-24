24 августа 2022

На Челябинскую область надвигаются грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко, до плюс 32 градусов Фото:

В Челябинской области 30-градусная жара будет сопровождаться грозами и градом 26 и 27 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Челябинскую область 26 и 27 августа ожидает переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС.

Синоптики отмечают, что несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов в пятницу, и в субботу жара будет достигать 30 градусов.

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В Челябинской области 30-градусная жара будет сопровождаться грозами и градом 26 и 27 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Челябинскую область 26 и 27 августа ожидает переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС. Синоптики отмечают, что несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов в пятницу, и в субботу жара будет достигать 30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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