На Челябинскую область надвигаются грозы и град

Несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко, до плюс 32 градусов
В Челябинской области 30-градусная жара будет сопровождаться грозами и градом 26 и 27 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
«Челябинскую область 26 и 27 августа ожидает переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС.
Синоптики отмечают, что несмотря на ухудшение погоды, в регионе будет жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов в пятницу, и в субботу жара будет достигать 30 градусов.
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